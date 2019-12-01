زينة تبحث عن الحياة النظيفة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية زينة عن استمتاعها الشديد بحياتها مع طفليها التوأم “زين الدين، وعزالدين”، ووصفتها بأنها حياة نظيفة وبسيطة.

زينة شاركت جمهورها بمجموعة صور لها خلال استمتاعها بنزهة برفقة طفليها “التوأم”، دون أن تنشر أي صور لهما، وعلقت قائلة: “أحلي حاجه في العالم الحياة البسيطة النضيفة بعيد عن عالم الكذب وان الواحد يعيش ببساطته وعلي طبيعته الحمد لله”.

الفنانة المصرية أضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “ساعات بنفتكر اننا بنهتم بولادنا...أتاري ولادنا هما اللي بيهتموا بينا وبيخلونا نفهم ان جمال الحياه في بساطتها ونقائها”.

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وكانت الفنانة المصرية زينة قد لجأت إلى ساحات المحاكم لإثبات زواجها من الفنان أحمد عز ونسب طفليها التوأم “زين الدين” و”عزالدين” له، وهو ما نجحت في تحقيقه في النهاية، حيث حصلت على أحكام قضائية تثبت ذلك.

يذكر أنه كانت قد وقعت مشادة واشتباك بالأيدي في شهر أغسطس الماضي بين الفنان المصري أحمد عز وبين شقيقة زينة أثناء تواجده في الساحل الشمالي.

وتلقت شرطة السياحة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات وتستمع لأقوال عز في الاتهامات الواردة بالبلاغ والذي أكد أن شقيقة الفنانة زينة قامت بالاعتداء عليه بالسب والقذف، كما اتهمها بالبلاغ الكاذب.