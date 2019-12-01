فنان يتهم ماجد المهندس بسرقته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اتهم الفنان سعدون جابر الفنان العراقي ماجد المهندس بسرقة أغانيه، وغنائها في حفل الهيئة العامة للترفيه الذي أقامته لنادي الهلال في الرياض.

جابر وجه رسالة لماجد المهندس، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، بقوله: “لماذا يا ماجد المهندس؟..ألم أقل لك لا تغني أغنياتي؟”.

وأضاف: :متى تعتمد على نفسك وتطرح أغنيات خاصه بك. أن ما فعلته يسمى سطو على حقوق ليست لك. وهل ترضى ان نسميك حرامي؟”.

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وكان الفنان العراقي ماجد المهندس قد تغني بأغنية سعدون جابر الشهيرة “هلا بيك هلا”، التي قدّمها منذ أربعين سنة.

وسعدون جابر فنان عراقي، دخل فی عام 1963 الإذاعة فأجاد أطوار الغناء، وکانت انطلاقته وزملائه فاضل عواد وداود القیسي فی طریق الفن ضمن مشارکتهم فی برنامج رکن الهواة وقد تعلم الکثیر من الألوان الغنائیة بحکم بیئته وتعلم الغناء العربي لطموحه فی الشهرة خارج العراق.

وقد تمکن من ذلك بعد أن قام الملحن بليغ حمدي بتقديم أربعة أغاني, وشارك فی العديد من المهرجانات والاحتفالات وقدم فنه فی حفلات کثيرة داخل وخارج العراق ونال شهادة الماجستیر فی (الأساليب الغنائية فی جنوب العراق).

كانت الفترة ما بين عام 1986م إلى عام 1990 أهم الفترات في حياة سعدون جابر حيث ذهب ودرس في لندن وأخذ شهادة الماجستير وبعدها رحل لمصر وقدم رسالة دكتوراه عنوانها “أغاني المرأة العراقية ” وعلى الرغم من أن الفترة هذه تعتبر فترة انقطاع إلا أنه قدم خلالها عدد من الأعمال بعضها رسمي وبعضها على شكل جلسات وتعاون مع كثير من رموز الشعر والتلحين في الوطن العربي، حيث تعاون مع بليغ حمدي في أربع أعمال “من الأول يا حبيبي، أريدك أنا كل يوم أريدك، مشوارك حبيبي، رحنا والله رحنا”.