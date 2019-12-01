رجاء الجداوي تتذكر زوجها الراحل بصورة مع حفيده

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية رجاء الجداوي جمهورها في صور جديدة لزوجها الراحل حارس المرمى حسن مختار.

رجاء نشرت صور زوجها برفقة أحمد نادر السيد، وكتبت معلقة عبر حسابها على «انستجرام»: « حبيبي يا حسن اكيد كنت هتكون سعيد جدا لما تشوف احمد وهو واقف في الجول لأني عرفه غلاوة نادر عندك اد ايه وامتداده هو احمد يارب بالتوفيق يا حبيبي».

الصور التي نشرتها رجاء حازت على إعجاب الجمهور الذي دعا لوالدها بالرحمة، وتمنى للاعب الشاب التفوق والسداد.

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رجاء تزوجت في حياتها مرة واحدة من حارس المرمي حسن مختار وذلك في عام 1970، وأنجبت منه ابنة واحدة اسمها أميرة، ولم تتزوج رجاء غيره.

فنانة الزمن الجميل قالت إن زوجها كان هو الحب الوحيد في حياتها، وتفتقده طوال الوقت وتشعر أنه معها في المنزل يراقبها ويعرف كل ما تفعله.

حسن مختار رحل في شهر مارس عام 2016، وحضر عزائه عدد كبير من نجوم الفن ونجوم الوسط الكروي.