سميرة سعيد تتألق بإطلالة غجرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تألقت الفنانة المغربية سميرة سعيد في الحلقة الماضية من برنامج المواهب The Voice، بإطلالة غجرية مميزة.

سميرة تألقت في الحلقة بفستان أسود طويل منفوش من أسفل، من توقيع المصمم نيكولاس جبران، وارتدت فوقه جاكت أسود مزين بفصوص باللون الأحمر والموف، وانتعلت حذاء أسود له كعب عالي.

الفنانة المغربية أطلت بتسريحة شعر غجرية بأنامل مصفف الشعر حمو محسن، وتزينت بمكياج قوي ضم اللونين الموف والروز بلمسات الماكيير بول، في إطلالة من تنسيق سيدريك حداد.

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وكان فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، المكون من سندي لطيِ، وماهر سامي، ورضوان الأسمر، وكلارا عطالله، قد تنافسوا في الحلقة الثالثة من العروض النهائية من برنامج “The voice”.

المتسابقة اللبنانية سندي لطي قدمت أغنية “يا بدع الورد”، للفنانة الراحلة أسمهان، فقدمت لها سميرة باقة ورد، قائلة: “أنا مبسوطة إنك معايا، إنتي مطربة لا تعرفي المستحيلات”، وقدم السوداني ماهر سامي ، أغنية باللغة الإنجليزية، وعلقت سميرة: “رامبو السوداني، صوتك بيجمع بين الإحساس والقوة”.

ومزج المغربي رضوان الأسمر بين أغنيتين الأولى “Hello hello”، باللغة الإنجليزية، والثانية “يا حبيب القلب”، للفنان عبدالقادر بامخرمه، وعلقت سميرة: “الليلة أنا مغرورة بيك”، وغنت اللبنانية كلارا عطا لله أغنية “THINK”، وعلقت سميرة: “وحش كاسر”.

واختارت سميرة سعيد المتسابقة سندي لطي، ورضوان الأسمر، وماهر سامي، ليتأهلوا للعروض الرابعة النهائية من البرنامج، واستبعدت اللبنانية كلارا عطاالله.