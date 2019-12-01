دويتو غنائي طريف يجمع إيمي ودنيا سمير غانم.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم جمهورها بمقطع فيديو طريف جمعها بشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم.

إيمي ودنيا ظهرتا في مقطع الفيديو وهما تغنيان سويا أغنية “ملطشة القلوب” لمصطفى شوقي، بطريقة طريفة جدا، كما كانتا ترتديان قبعات طريفة باللون الأحمر، وقد حاز المقطع على إعجاب جمهورهما بشدة.

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، مسلسل “بدل الحدوتة 3” الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

وشاركت إيمي سمير غانم في موسم رمضان الماضي بمسلسل “سوبر ميرو”، وهو من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ‏وإخراج وليد الحلفاوي، وشاركها البطولة والدها الفنان سمير غانم، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك ‏قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان‎.