بعد خروجه من المستشفى.. عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاده في أجواء عائلية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الفنان اللبناني عاصي الحلاني لعملية جراحية لنزع الأسياخ المعدنية من يديه وكتفه، وذلك تزامنا مع عيد ميلاده.

وبمجرد خروج الفنان اللبناني من المستشفى، استقبلته أسرته بحفل عيد ميلاد مميز في منزله، وشارك عاصي جمهوره بمقطع فيديو من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنان اللبناني أرفق المقطع بتعليق قال فيه: “هيك كان استقبال عيلتي الصغيرة ليلة البارحة وهيدا اجمل استقبال مليء بالصدق والمحبة أصروا على قطع قالب الحلوى لأتمنى للأيام القادمة ان تكون افضل”.

وأضاف: “الحمدلله على كل حال وأهم أمنية عندي السلام والإستقرار إلى بلدي لبنان وللوطن العربي الحبيب.. أشكر من كل قلبي المحبين الطيبين الصادقين على جميع الرسائل الطيبة النبيلة ولكم مني وفي قلبي كل الحب والأحترام”.

واختتم كلامه بقوله: “أتمنى ان اكون دائماً على قدر محبتكم راجياً من الله ان يديم السعادة عليكم وعلى اهلكم وابنائكم وفي بيوتكم #عاصي_الحلاني.. لكم مني كل الحب”.

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وكان الإعلامية اللبناني جمال فياض قدكشف عن تواجد الفنان اللبناني عاصي الحلاني في المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية لنزع الأسياخ المعدنية من يديه وكتفه، وذلك تزامنا مع عيد ميلاده.

فياض نشر صورة لعاصي على سرير المرض بالمستشفى، وعلق قائلا: “إتصلت لتهنئته بعيد ميلاده، فقال أنه في المستشفى،قلت أنت تمزح، فأرسل لي هذه الصورة!..معقول؟”.

وأضاف: “الذي يُطمئن أنها هذه المرة عملية جراحية لنزع ما زرعه الطبيب في الساعد والكتف، من أسياخ معدنية إثر الحادث الأخير! الحمدلله عالسلامه كمان مرة للفارس النبيل عاصي الحلاني.. وكل عام وأنت بألف خير”.

ومن جانبه أكد عاصي الحلاني على كلام فياض، بقوله: “صحيح الخبر حظي أن أكون يوم مولدي في المسشفى لإجراء عملية جراحية لنزع الأسياخ المعدنية من يدي وكتفي”.

وتابع: “أشكر كل المحبين الطيبين على جميع رسائل المعايدة ولكم في قلبي كل الحب والإحترام.. أتمنى أن أكون دائماً على قدر محبتكم راجياً من الله أن يديم السعادة عليكم وعلى أهلكم وفي بيوتكم”.