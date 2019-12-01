شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور جريئة للراقصة الروسية جوهرة تثير الجدل والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 آلاف من عمليات البحث بعد ساعات من انتشار فيديوهات إباحية منسوبة للراقصة الروسية جوهرة، وهى حتى الآن لم ترد على هذه الفيديوهات التي تظهر فيها بشكل واضح.

وتألقت الراقصة الروسية جوهرة فى الآونة الأخيرة بإطلالات جريئة ومثيرة سواء الكاجوال أو الكلاسيك، فهى تختار قطع الملابس التى تبرز قوامها الرشيق وتمنحها إطلالة عصرية مواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تفضل الاعتماد على الإطلالات التى تبرز رشاقتها وأناقتها وقوامها المثالى. Advertisements

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