ماذا قال بطل فيديوهات الراقصة الروسية جوهرة؟

الأحد 1 ديسمبر 2019

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات فاضحة مسربة مع أحد الأشخاص منسوبة للراقصة الروسية أندريفا إيكاترينا، الشهيرة بـ جوهرة.



وكشف خالد أحمد، الشخص الذى ظهر مع جوهرة فى الفيديوهات بأنه متزوج منها منذ فترة، موضحا عبر حسابه على إنستجرام أنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التى تم تداولها ما هى إلا صورا وفيديوهات للذكرى.

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وأكد أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه، قائلا: "حسبى الله ونعم الوكيل فى كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلى اتدمر وأمى بتموت بسبب الموضوع ده".

يذكر إنه يتم إجراء تحريات بشأن انتشار 3 فيديوهات منسوبة لـ جوهرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى.