فيديو إباحي للراقصة الروسية جوهرة يُشعل تويتر

الأحد 1 ديسمبر 2019

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو إباحيا نُسب للراقصة الروسية جوهرة ، والذي انتشر على نطاق واسع من خلال السوشيال ميديا لتثير جوهرة الجدل خلال الساعات الماضية.



وهو الأمر الذي دفع شابا يُدعى خالد أحمد، الذي تبين أنه الشخص الذي ظهر معها خلال الفيديو، للخروج عن صمته، وأكد خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مستخدمًا خاصية الاستوري أو القصة القصيرة، أنه متزوج من جوهرة وليس صديقا لها كما تداول البعض.

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وقال خالد خلال منشوره: إحنا ما عملناش حاجة غلط، اتصورنا للذكرى، كما أكد على أن من قام بذلك الفعل سيعاقب، الموبايل بتاعي في ناس صحابي سرقوه ونزلو الفيديوهات وهيتجابوا وهيتحبسوا.

وأضاف: حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمي بتموت بسبب الموضوع ده.