تعز تحتفل بالذكرى الـ52 لعيد الإستقلال الوطني 30 نوفمبر

الأحد 1 ديسمبر 2019

نظمت مكتب الثقافة في محافظة تعز، اليوم الأحد، حفلاً خطابياً وفنياً لمناسبة الذكرى الـ 52 للاستقلال الوطني الـ 30 نوفمبر .



وفي الحفل، أشار وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي الى دلالات الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة التي توجت نضالات الشعب اليمني من اجل التحرر والاستقلال باجلاء آخر جندي بريطاني من ترابه الطاهر والانعتاق من ربقة الاستعمار .

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ونوه الى الدروس التي يمكن استلهامها في تحرير تعز وكل المحافظات التي لاتزال تحت سلطة الانقلاب الحوثي التي تسببت في واحدة من اسوأ الكوارث الانسانية في العالم.

واستعرض مدير مكتب الثقافة بالمحافظة عبد الخالق سيف الإسهامات الثورية لتعز ودورها في نجاح الثورات وانتصارها واحتضان الثوار الذين خاضوا غمار الثورات ومنها 14 أكتوبر وجلاء المستعمر البريطاني في الـ 30 من نوفمبر .

تخلل الحفل فقرات فنية متنوعة وقصيدة شعرية ابتهاجا بالمناسبة.