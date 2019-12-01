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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جوهرة الاباحي يثير الجدل والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للراقصة جوهرة خلال الساعات الماضية، من داخل غرفة نومها بصحبة صديقها، في وضع غير لائق.
وظهرت جوهرة خلال الصور جالسة على سريرها، وظهر صديقها في بث مباشر نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يحتضنها، وقد عبر نشطاء عن غضبهم من الصور، والمقطع المتداول لجوهرة.
وكشف خالد أحمد، الشخص الذي ظهر مع الراقصة الروسية، أنه ”متزوج منها منذ فترة“، مؤكدًا عبر خاصية القصص على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات ”إنستغرام“ أنه ”لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التي تم تداولها ما هي إلا صور لتوثيق علاقتهما الشخصية والزوجية“.
وأكد أن ”تسريب الصور جاء بعد أن تمت سرقة هاتفه من قبل أحد أصدقائه“، وأنهى كلامه: ”حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمي بتموت بسبب الموضوع ده“.
يذكر أن جوهرة هي إحدى أشهر الراقصات في الوطن العربي، شاركت في العديد من مهرجانات الرقص الدولية، وقدمت عددًا كبيرًا من الحفلات، وعرف عنها إثارتها للجدل، وكانت محكمة الجيزة قد قررت الحكم عليها بالحبس لمدة عام، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
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