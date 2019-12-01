من هو بطل فيديو جوهرة الاباحي؟

الأحد 1 ديسمبر 2019

تصدر فيديو جوهرة الراقصة، تريند جوجل اليوم في مصر الموافق 1 من ديسمبر، آخر شهر في عام 2019، ظهرت جوهرة في الفيديو بمنظر غير لائق يسيء لها وللشاب الذي كان معها المدعي خالد أحمد، وانتشر فيديو جوهرة الآخير على نطاق واسع مما جعله يتصدر التريند، ولكن فيديو جوهرة الإباحي وضع البطل في ورطة كبيرة، أما عن الراقصة فكان ردها على الفيديو قاسٍ جدا.



بطل فيديو جوهرة يواجه ورطة كبيرة

واجه خالد أحمد، بطل فيديو جوهرة الإباحي ورطة كبيرة جدا، معبرا عن استياءه الشديد من فيديو جوهرة المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا " الراقصة زوجتي من فترة.. أنا مستقبلي اتدمر.. وامي بتموت بسبب الفيديو ده.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم".

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وأعلن بطل فيديو جوهرة أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه، مما دفعه لتهديدهم بالحبس عما ارتكبوه من فعل مشين.

وعبر "انستجرام"، كشف بطل فيديو جوهرة أن الفيديو الإباحي المنتشر والصور الجريئة ما هي إلا توثيقا للحظات رومانسية كانت بينهم نظرا لكونهما متزوجان.

بعد تصدر فيديو جوهرة التريند.. الراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

لا تهتم ولا تبالي وقررت أن تسير حياتها بطريقة طبيعيه ولا تعلق على الفيديو الإباحي المتداول، وسرعان ما نشرت الراقصة جوهرة فيديو لها ومجموعة من الصور عبر الاستوري الخاص بها بموقع إنستجرام، مما اثارت الجدل الكبير حول ما تفعله، نظرا لأنها تركت ما يدور حولها من فيديوهات متداولة وصور جريئة تم نشرها وخاضت حياتها بشكل طبيعي وكأن شيء لم يكن.