معلومات جديدة لا تعرفها عن الراقصة الروسية "جوهرة"

الأحد 1 ديسمبر 2019

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الفيديوهات الإباحية التي تم نسبها إلى الراقصة الروسية المشهورة بـ جوهرة، مع شاب، يدعى خالد أحمد، الذي أعلن أنه متزوجها منذ فترة



في هذا التقرير ننشر بعض المعلومات عن الراقصة الروسية كاترينا أندريفا، والتي تعرف ف مصر بإسم جوهرة.

جوهرة أبرز المعلومات عنها

اسمها أيكاترينا أندريفا، تعرف بإسم جوهرة وعمرها 32 عاما.

تعتنق المسيحية.

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حصلت جوهرة على شهادتين علميتين، فأنها متخصصة فى مجال العلاقات العامة، ومترجمة للغة الإنجليزية، أى اللغة التي تستخدمها في تدريس الرقص الشرقي.

بطلة روسيا للرقص الكلاسيكى عام 2010، ولديها مدرستها الخاصة للرقص الشرقى فى موسكو.

فازت بالمركز الثانى فى بطولة العالم فى رقص الفولك 2010، وجائزة مهرجان الرقص الشرقى الدولى «فرعون 2011».

كما فازت بجائزة مهرجان الرقص الشرقى الدولى للسلام 2011.

محكمة الجيزة أصدرت حكم بحبسها في شهر أبريل الماضي، سنة مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور.

وتسبب انتشار مقاطع فيديو إباحية للراقصة الروسية جوهرة تصدر أسمها على محركات البحث خاصة جوجل، وعن خاصية الاستكشاف عن ما يبحث عنه المستخدمين والرائج بينهم تجد كلمة جوهرة من الكلمات المنتشرة حاليا.