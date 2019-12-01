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شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة مؤلفا لمسرحية شيكو وهشام ماجد فى موسم الرياض والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
أمير طعيمة وشيكو وهشام ماجد
تولى الكاتب أمير طعيمة بمشاركة أحمد شاكر كتابة مسرحية جديدة بصحبة النجمين شيكو وهشام ماجد، لعرضها فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة.
وتعد هذا المسرحية التجربة الثالثة لـ أمير طعيمة فى الكتابة، حيث شارك فى كتابة فيلم "الممر" مع المخرج شريف عرفة، والذى حقق إيرادات كبيرة وشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم أحمد عز ومحمد فراج هند صبرى وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسنى ومحمد جمعة وأسماء أبو اليزيد وآخرون، ومن إخراج شريف عرفة.
يذكر أن هشام ماجد وشيكو انتهيا من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما "اللعبة" الذى تم تأجيل عرضه من شهر رمضان المقبل وتقرر مؤخراً عرضه فى رضان 2020، ويشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.
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