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شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "لوكاندة الأوباش" تسافر إلى السعودية لبدء البروفات اليوم والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
مسرحيةلوكاندة الأوباش
تستعد أسرة مسرحية لوكاندة الأوباش للسفر اليوم الأحد إلى للمملكة العربية السعودية، لبدء البروفات استعدادا لانطلاق العرض 4 أيام متتالية للمسرحية بدءاً من الأربعاء المقبل على مسرح بوليفارد، فى إطار العروض المختلفة لموسم الرياض.
مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة ماجد المصرى، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.
يذكر أن موسم الرياض يشهد عرض أكثر من مسرحية مصرية منها "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز.
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