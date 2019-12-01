نور صعب: ارتبطتُ بشخص ليس سوريًا أو لبنانيًا.. وشخصيتان أتمنى تجسيدهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تواصل الفنانة اللبنانية نور صعب تصوير دورها في مسلسل "رصيف الغرباء" إنتاج وإخراج إيلي معلوف والذي سيبدأ عرضه قريبًا ويستمر حتى شهر رمضان المقبل.

وأوضحت الفنانة اللبنانية في حديث مع "فوشيا" أنها انتهت من تصوير دورها في مسلسل "الحي العربي" الذي تم تصويره بين الخليج ولبنان ومصر، وهو عمل عربي مشترك، وأعلنت عن أمنياتها في العودة إلى الدراما السورية بعد غيابها عنها.

وأكدت نور أن أبرز شروطها لاختيار الأدوار هو أن تكون الشخصيات جديدة ومختلفة عما قدمته سابقًا حتى لاتكرر نفسها، وتقدم كل ماهو مختلف في مسيرتها الفنية، مضيفة أنها وقعت في فخ التكرار ضمن طبيعة الشخصيات خاصة الشخصية العاشقة، غير أنها حاولت أن تغير من ملامح الشخصية وأدائها، وسعت على الغوص في تفاصيل كل شخصية بشكل مختلف.

Advertisements

وقالت نور صعب إنها تحاول أن تكون اليوم أكثر انتقائية، وأن تأخذ وقتها في دراسة الشخصيات والأعمال التي تعرض عليها للعمل، وكشفت عن أنها تحبّ أن تقدم أدوار الفتاة المدمنة؛ لما تحتاجه هذه الشخصية من أداء قوي، وفعال، وما تحتاجه من جهد حقيقي وإظهار لموهبة أي فنان، كذلك تحب أن تؤدي شخصية تعاني من الفصام.

وعن حياتها الشخصية وسبب بعدها عن الإعلام، قالت إنها تفصل بين الفن وبين الظهور الإعلامي لغرض الفن والعمل، وبين الحياة الشخصية التي تعتبرها خصوصية لايمكن الاقتراب منها، لكنها كشفت عن أنها تعيش قصة حبّ رائعة، وارتبطت حديثًا بشكل رسمي بشاب غير لبناني ولاسوري لكنه بعيد عن الوسط الفني.

وأكدت أنها لاتحب الحديث عن اسمه حتى تبقى حياتها بعيدة عن الإعلام، وقالت بأنه يدعمها في خطواتها الفنية، ويساندها ويحفّزها، وهذا أساس لأي شعور لديها؛ لأن الفن بالنسبة إليها هو حياة ولايمكنها أن تتخلى عن التمثيل، كما أن الحب هو حياة ويشكل سعادة بالنسبة إليها.

يشار إلى أن نور صعب تؤدي في مسلسل "رصيف الغرباء" تأليف طوني شمعون، شخصية فتاة رقيقة وناعمة اسمها "زينة" تخوض أحداثًا وقصصًا مشوّقة خلال العمل الذي سيعرض مع بداية العام المقبل.