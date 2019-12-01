مريم أوزرلي تصف سيرين عبدالنور بـ "القنبلة".. فيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عبر حسابها في إنستغرام فيديو يجمعها بالفنانة التركية مريم أوزرلي خلال تواجدهما في إحدى المناسبات بالعاصمة الفرنسية باريس.

وظهرت عبدالنور في الفيديو مُرتديةً فستانًا أحمر مميزًا من دون أكتاف، مع فتحة جانبية من ناحية الساق، فيما تألقت أوزرلي بفستان طويل من اللون الذهبي.

وعبرت أوزرلي عن إعجابها بجمال الفنانة اللبنانية مُعلقة: "ما هذه القنبلة التي بجانبي"، فيما أشادت عبدالنور بجمال الفنانة التركية عبر تعليقها على الفيديو بـ "الأجمل".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي نشرته عبدالنور مُتسائلين عن سبب اجتماعهما سويًا، فيما تمنى البعض أن تجتمع النجمتان في أحد الأعمال.

وعلى صعيد مُختلف بدأت منصة شاهد بعرض مسلسل "الديفا" الذي تشارك عبدالنور في بطولته، كتجربة أولى في إنتاج المسلسلات وعرضها عبر المنصة.

ويعرض المسلسل قصة حياة فنانة تُدعى "ريما" تُشارك في لجنة تحكيم أحد البرامج، وما تواجهه هذه الفنانة خلف الكواليس، وكيف أن حياة النجوم مليئة بالمشاكل والقصص الغريبة التي لا يعرفها الجمهور ولا يتوقع وجودها.

وكانت عبدالنور كشفت في تصريح سابق لها أن المسلسل يعرض حقائق عن عالم الفن والشهرة، وأضافت أنها في بعض المشاهد وجدت نفسها فيما تعانيه ريما، ويشارك في العمل المكون من 8 حلقات مُدة كل حلقة 10 دقائق، المطربة والفنانة المصرية بوسي، بالإضافة للفنان يعقوب الفرحان.

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وكانت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور قد أطلقت أغنية المسلسل "انا رجعت" عبر مسرح ذا فويس في الحلقة الماضية عندما حلّت ضيفة على الحلقة من أجل الترويج للعمل.

وإلى جانب الديفا تستعد الفنانة اللبنانية للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل في عمل لم يتم الكشف عن تفاصيله، ولا البطل الذي سيشارك إلى جانب عبدالنور.

وفيما يخص الفنانة التركية مريم أورزلي، والتي تغيب عن التلفزيون منذ فترة، لم يتم الكشف عن أي عمل جديد تعود من خلاله إلى الشاشة، وكانت أوزرلي قد شاركت في تجارب الأداء الخاصة بالمسلسل الألماني Dark في موسمه الثاني، ولم تكشف هل تمت الموافقة عليها أم لا.

ولم يُطرح اسم أوزرلي مؤخرًا في أي عمل تركي بالرغم من النشاط الفني الذي تشهده المسلسلات التركية في هذه الفترة.