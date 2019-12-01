جان يمان "يلطف الأجواء" مع كيفانش تاتليتوغ: أعتبره مثلي الأعلى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أجرى الفنان التركي جان يمان حديثًا مطولًا مع الصحافي جنكيز سمرجي أوغلو لصالح صحيفة تركية، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره بسبب تصرفاته التي وصفها الكثيرون بالمغرورة تجاه مواطنه كيفانش تاتليتنوغ، بالإضافة للضجة الكبيرة التي ترافق تواجده في كل دولة أوروبية يسافر إليها.

ووجه جنكيز العديد من الأسئلة حول شعبية يمان في الدول الأوروبية، وسبب كلامه الأخير وتصريحاته التي أثارت جدلًا واسعًا.

وسأل جنكيز يمان حول حقيقة دفعه للمعجبين، ليجيب الفنان التركي: "يوجد لدي على الأقل 2000 معجب تخيل لو أني أدفع لكل شخص منهم 100 يورو، وتخيل لو أني فعلت هذا لأيام فأنا بذلك سأدفع الملايين، وانا لست ابن مليونير ولو كنت أمتلك هذا القدر من المال لاشتريت لنفسي قناة تلفزيونية.

ليتدخل هنا الصحافي قائلًا: "بإمكانك بذلك التعامل مع شركات BR داخل إسبانيا وإيطاليا وبالتالي ربح أموال كثيرة"، وحول هذا التعليق أجاب يمان: "لو كان المعجبون مزيفين فإنه من السهل كشف الأمر، فهناك العديد منهم يقومون بنشر المقاطع وبإمكانكم التأكد من أن حساباتهم حقيقية وليست مزيفة.

وحول الشعبية الكبيرة التي يحظى بها في أوروبا بالرغم من أنه ليس الأنجح ولا الأوسم بين النجوم أجاب يمان: "هذه نعمة من الله، مهما قلت سأبدو مصابًا بجنون العظمة، لا أقول إني أوسم وأفضل ممثل، ولا أقول "استحق كل ذلك الاهتمام" لكن الحقيقة هي أن الاهتمام موجود"، وأضاف: "يجب عليكم أن تسألوا المعجبين لماذا يحبونني".

واستطرد يمان بالقول: "عندما تسألهم عن هذا فإنهم يمدحوني كثيرًا، يقولون بالنسبة لنا أنت أوسم رجل، هم من يقولون هذا أنا لا أقول".

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وعن النجم التركي كيفانش تاتليتوغ قال يمان: "يقولون عني يقارن نفسه بكيفانش تاتليتوغ. أنا مولّع جدًا بأخي كيفانش وأتابع جميع أعماله، أحبه جدًا وأعتبره مثلي الأعلى، حاشا لله أن أقارن نفسي بأخي".

أما عن سبب حديثه السابق حول عدم بيع مسلسلات كيفانش في الدول الأوروبية وخاصة إسبانيا أجاب يمان: "مسلسلات الأخ كيفانش التي مثّل فيها في آخر 5 سنوات لم تبع لأوروبا، في وقت ما تم بيع مسلسل نور للشرق الأوسط، أساسًا الرجل مشهور جدًا هناك، لا أحد يمكنه قول شيء عن ذلك.. لكن "طائر الصباح" هو أول مسلسل تم بيعه لأوروبا".

وأضاف: "طائر الصباح أول مسلسل تركي اشترته إسبانيا وبعده اشترت مسلسلاتي البدر والعشق عناد، وهكذا افتتحت تركيا السوق الأوروبية".

وعن عرض مسلسل "فاطمة" للفنانة التركية بيرين سات في إسبانيا قبل ما يقارب العام ونصف العام قال يمان: "عرضه شيء وتعلق الناس به شيء مختلف. تم عرضه لكن لم يلفت انتباههم".

يُشار إلى أن يمان كان أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا بسبب حديثه عن زملائه بالفن وخاصة كيفانش، وتفاخره بشعبيته في الدول الأوروبية.