طرح الفنان اللبناني، عاصي الحلاني، عبر قناته الخاصة في " اليوتيوب"، أمس السبت، أغنيته

ونشر الحلاني مقطع فيديو للأغنية المذكورة في حسابه على "تويتر"، وكتب :"الوطن شبيه بالأم .. والوطن كالأم يسكن خلايا الدم، غريزة تسري عبر الدم، لما نموت بالغربة تظل الروح تلفانة حزينة مشردة بالهم". وأضاف الحلاني في تغردة أخرى: "الوطن يستحق أن نثور لأجله". قد يهمك ايضاً: Advertisements الحلاني يرفض خوض تجربة جديدة مع ابنه تعرف على موعد حفل عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقى العربية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني يغني للوطن على ضوء ما يشهده لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.