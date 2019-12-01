أسرار نجاح أول حفل لـ«حماقي» في كايرو فيستفال

كشف محسن حافظ منظم حفل النجم محمد حماقي الذي أقيم مساء أمس بكبري ساحات كايرو فيستيفال سيتي مول عن العديد من أسرار و كواليس إعداد وتجهيزات الحفل الذي يعد الأضخم في تاريخ المكان منذ إنشائه.

وأكد "حافظ" أن بداية التعاقد مع حماقي لإحياء الحفل جري الترتيب له منذ فترة للخروج بشكل يليق بنجومية حماقي وتوفير كل وسائل الإمتاع والترفيه لجمهوره ومحبيه من أجواء لايف مبهرة على غرار السهرات العالمية، وأشار إلى أنه تصادف أول حفل لحماقي بمنطقة الصوت والضوء كان من تنظيمه أيضًا ونال إعجاب الحضور من مختلف دول العالم وبتواجد وزيرة السياحة د.رانيا المشاط.

وأضاف محسن إن حماقي وقع عليه إحياء الحفل بكايرو فيستيفال سيتي مول منذ قرابة الشهرين واستغرقت التجهيزات بأرض المكان ٨ أيام عمل متواصلة حيث تم الاستعانة بكوادر من صناع حفلات اللايف لتقديم أجواء غير مسبقة المزيد من الإبهار وأساليب الترفيه العالمية خطفت أنظار الجميع.

واختتم محسن حافظ بأن نجاحه مع حماقي كان السبب وراء ثقة نجوم عالميين لإحياء حفلات بمصر حيث من المقرر الإعلان عن تفاصيل أضخم حفل عالمي على أرض مصر خلال الأيام المقبلة.

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