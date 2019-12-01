تيم حسن ووفاء الكيلاني يلتقطون صورة في الجيم

نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني صورة تجمعها بزوجها الفنان السوري تيم حسن، عبر خاصية موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" في ظهور نادر لهما في مركز الجيم. وظهرت الكيلاني وهي تلتقط صورة سيلفي لها مع تيم حسن أمام المرآة، أثناء ممارستهما الرياضة داخل الجيم. قد يهمك ايضاً: بياعة تضع شرطًا لمشاركة تيم حسن بطولة أي عمل فنيَ أمل عرفة تدافع عن نسرين طافش وتُعلق على قصتها مع تيم حسن

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