نانسى عجرم تحيى حفلًا فى الجامعة الألمانية 12 ديسمبر

تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم، برفقة الفنان محمود العسيلي، لطلاب الجامعة الألمانية، بالقاهرة يوم السبت الموافق 14 من شهر ديسمبر المقبل.



وتقدم نانسي من خلال الحفل باقة من أغانيها القديمة والحديثة، فيما تواصل نانسي تحضيرات ألبومها الغنائي الجديد، المقرر أن تطرحه مطلع العام المقبل، حيث انتهت من تسجيل أغلبية أغاني الألبوم، ومن المقرر أن يتضمن الألبوم الجديد أغاني خاصة بالأطفال.



على جانب آخر، تواصِل نانسي عجرم تصوير حلقات برنامج «ذا فويس كيدز»، الذي تشارك به كعضو لجنة تحكيم بجانب كل من عاصي الحلاني ومحمد حماقي، اللذين انضما حديثًا للبرنامج بعد انسحاب تامر حسني وكاظم الساهر، والبرنامج من المقرر بثه على شبكة قنوات mbc، عقب انتهاء الحلقات النهائية من برنامج ذا فويس

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