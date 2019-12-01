منى زكي تستعد لاستكمال تصوير مشاهد «العنكبوت»والسقا يراقب المونتاج

اجتمع المخرج أحمد نادر جلال وكلا النجمان "أحمد السقا ، منى زكي" لمتابعة أعمال المونتاج لما تم تصويره من فيلم "العنكبوت" الذي يجمع كلاهما بعد فترة طويلة من عدم لقائهما أمام كاميرا عمل واحد، كما تستعد السندريلا الصغيرة لتصوير بعض مشاهدها المؤجلة ضمن أحداث الفيلم، وذلك بعد أن توقفت عن التصوير لحين الانتهاء من أعمال الديكور الخاصة بمشاهدها الخاصة.

وتجسد منى زكى دور مرشدة سياحية خلال أحداث الفيلم ، والذي تستأنف تصويره خلال هذه الأيام بعد توقفه لنحو أسبوع لحين الانتهاء من أعمال الديكور الخاص بهم، حيث تدخل السندريلا الصغيرة خلال أحداث الفيلم في العديد من الصراعات مع ظافر العابدين وتتورط مع السقا في العديد من الأزمات داخل السياق الدرامي للفيلم.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم "العنكبوت"، في منتصف عام 2020، في موسم عيد الفطر المقبل، حيث بدأ مخرج العمل أحمد نادر جلال في إجراء عمليات المونتاج بالتزامن مع تصويره، ويتابع السقا معه عمليات المونتاج والمكساج.

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فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته منى زكى، "ظافر العابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم زكى فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى ومحمود غريب".

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