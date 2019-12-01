شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فنانات خطفن قلوب الجمهور واختفين مبكراً عن الأنظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الوسط الفنى فى كل حين حالات وفاة لبعض الفنانات فى عمر مبكر، أو اعتزالهن ببداية مشوارهم فى عز نجوميتهن ويتركوه لظروف خاصة بهن أو لضغوط تعرضن لها فى هذه المهنة، أو بسبب الزواج، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز هذه الفنانات التى تركت بصمة حب فى قلوب محبيهم

كاميليا

استمرت حياة الفنانة كاميليا الفنية لمدة أربعة أعوام فقط قدمت خلالها أدوارا مميزة صنعت من خلالها شهرة كبيرة، واشتهرت في منتصف الأربعينيات لتصبح أكثر نجمات السينما المصرية تألقًا وأعلاهن أجرًا، ورحلت عنا فى حادث سقوط طائرة غامض، بعد أن أختار القدر لها صعود الطائرة رغم عدم وجود أماكن أثناء الحجز، لكنها سافرت في آخر لحظة بعد توفر تذكرة للسفر واعتذار الكاتب "أنيس منصور" في آخر لحظة، وبالفعل صعدت على الطائرة في رحلتها الأخيرة، حيث لقت مصرعها.



كاميليا

أسمهان

تسببت الفنانة السورية أسمهان فى صدمة جمهورها، فكان آخر أعمالها فيلم "غرام وانتقام" الذى تبقى فيه بعض المشاهد الأخيرة فقط لم يكتمل تصويرها بعد أن قامت بالاستئذان من الفنان يوسف وهبي، للسفر إلى رأس البر لتمضية فترة راحة برفقة عدد من صديقاتها، وخلال الطريق فقد السائق السيطرة على السيارة فانحرفت وسقطت في الترعة “ترعه الساحل الموجودة حاليا في مدينة طلخا”، حيث لقت مع صديقتها حتفهما



اسمهان

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هالة فؤاد

تسببت الفنانة هالة فؤاد فى صدمتين لجمهورها الأول حين أعلنت اعتزالها عام 1990 بعد نجاتها من من مضاعفات ولادة متعسرة لابنها الثاني "رامي"، حيث أصيبت بجلطات متلاحقة في قدمها وكانت على وشك الموت، وبالتالي قررت أن ترتدي الحجاب وتعتزل التمثيل وتتفرغ لحياتها الزوجية وتتجه لعبادة الله، وبعد فترة قصيرة تسببت فى الصدمة الثانية فى رحيلها بعد الصابتها بمرض سرطان الثدى.



هالة فؤاد

جيهان نصر

اعتزلت الفنانة جيهان نصر بسبب الزواج، والتى فضلت الاستقرار الأسرى على النجومية والأضواء رغم حب الجمهور لها الكبير من خلال أعمالها مثل "المال والبنون"، و "مين اللى ميحبش فاطمة"، وجاءت قصة زواجها عندما تواجدت فى بيروت بصحبة أسرة مسرحية "المحظوظ" مع سمير غانم، ووقتها شاهدها رجل أعمال سعودى يدعى سعود الشربتلى للتعرف عليها ونجح بواسطة سمير غانم فى الجلوس معها لدقائق، طلب يدها للزواج، واشترط اعتزال الفن مع الموافقة على الزواج، وبالفعل وبعد ساعات أرسل طائرة خاصة للقاهرة لإحضار أسرتها كلها وعقد قرانه عليها.



جيهان نصر

ريهام أيمن

تعتبر الفنانة ريهام أيمن أخر المنضمات لقائمة المعتزلات، وذلك بعد زواجها من الفنان شريف رمزى الذى طلب منها الابتعاد عن التمثيل والتفرغ لحياتها الأسرية وتربية أطفالهما وهو ما وافقت عليه ريهام رغم أنها قبل الزواج كانت فى عز نجوميتها بعد مشاركتها فى آخر أعمالها مسلسل "العراف" الزعيم عادل إمام.