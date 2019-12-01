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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جوهرة .. الراقصة تغلق حساباتها على السوشيال بعد التسريبات الفاضحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر خلال الساعات الماضية أكثر من فيديو إباحي ظهرت فيها الراقصة جوهرة بصحبة شاب في بداية العشرينيات من عمره، الأمر الذي جعل اسمها يتصدر التريند خلال ساعات.
وما أن انتشرت تلك الفيديوهات حتى انتظر الجميع تعليقًا من الراقصة جوهرة على ذلك خاصة أن تلك الفيديوهات كشفت زواج جوهرة بناءً على ما قاله الشاب الذي ظهر معها خلال الفيديوهات حين أكد أنه زوجها ولا يأسف على تلك الفيديوهات بحجة أنه قام بتصويرها فقط لتوثيق ذكرياتهما معًا، مثلما أكد عبر خاصية الاستوري عبر حسابه علي إنستجرام.
جوهرة والشاب خالد احمد
وما هي إلا ساعات حتى أغلق هو الآخر حسابه على "إنستجرام" بالإضافة إلى إغلاق هاتفه، وهو الأمر التي قامت به الراقصة جوهرة هي الأخرى بجانب مدير أعمالها ليقررا الاختفاء تمامًا عن المشهد.
جوهرة
جدير بالذكر أن الشاب الذي ظهر مع جوهرة خلال الفيديوهات اسمه خالد أحمد وقد أعلن أيضًا عبر حسابه علي إنستجرام قبل إغلاقه أن الفيديوهات والصور تم تسريبها بعد تعرض هاتفه للسرقة من قبل أصدقائه.
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