شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يصور "فلانتينو" بكومباوند بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الزعيم عادل إمام مشاهده الخارجية فى مسلسل "فالنتينو"، اليوم الأحد فى كومباوند بمدينة الشيخ زايد، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة داليا البحيرى ودلال عبد العزيز وأخرون من النجوم، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة أيام وينتقل الزعيم إلى ديكور المدرسة.

ويكثف المخرج رامى إمام عدد ساعات تصوير المسلسل، من أجل الانتهاء منه خلال شهر ديسمبر الجارى، ليتفرغ بعدها لإجراء عمليات المونتاج والمساج للمسلسل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى يعد ثامن الأعمال التى يتعاون من خلالها مع الزعيم فى الدراما التليفزيوينة، حيث قدما سوياً مسلسلات "العراف"، أستاذ ورئيس قسم، وصاحب السعادة، وأخرهم عوالم خفية.

وقطع الزعيم شوطًا كبيرًا من تصوير "فالنتينو"، حيث أوشك على الانتهاء منه، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

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ويجسد الزعيم شخصية خلال أحداث مسلسل "فالنتينو"، رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.