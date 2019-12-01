شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يحيى ذكرياته مع والدته الراحلة بصورة تجمعهما فى أجواء عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تذكر الفنان إدوارد وفاة والدته حيث شارك جمهوره بصورة على حسابه الشخصى "الفيس بوك" تجمعه معها والتى رحلت منذ عامين وعلق قائلا: "النهاردة عيد ميلادك يا أمي، كنت بصحي أكلمك في التليفون اقولك كل سنة وانتي طيبة، والبس وانزل اجيلك نتغدى سوا ونحتفل بيكي أنا واخواتي وحشتيني.. الله يرحمك".



ادوارد ووالدته

يشار إلى أن إدوارد يعرض له حاليا مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، بطولة اياد نصار وإنجى المقدم، على شاشة on e، ويشارك فى بطولته مى سليم، داليا مصطفى، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولى.

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