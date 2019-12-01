شكرا لقرائتكم خبر عن كاميلا كابيلو تكشف عن أسماء أغنيات ألبومها Romance والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية كاميلا كابيلو عن أسماء أغنيات ألبومها الجديد " Romance " و ذلك قبل أيام من إصداره . فقد تم تحديد موعد 6 ديسمبر الجاري من أجل إطلاق البوم " Romance " ، و يضم 14 أغنية منهم بعض الغنيات التي اطلقتها كاميلا كابيللو فيما قبل مثل "Shameless" و "LIving Proof" و "Easy" و "Liar" و "Cry for Me" و "Señorita" التي قدمتها مع النجم العالمي شون مندس . اغاني الألبوم : اغاني الألبوم : 1. "Shameless" 2. "Living Proof" 3. "Should've Said It" 4. "My Oh My" feat. DaBaby 5. "Señorita" feat. Shawn Mendes 6. "Liar" Advertisements 7. "Bad Kind of Butterflies" 8. "Easy" 9. "Feel It Twice" 10. "Dream of You" 11. "Cry for Me" 12, "This Love" 13. "Used to This" 14. "First Man"

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