شكرا لقرائتكم خبر عن تاكى عضو MTM يكشف تفاصيل الألبوم الجديد وموعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر فريق "إم تي إم" المكون من تاكي ومايكل على موسم رأس السنة لطرح ألبومهم الجديد، والذي يشمل 8 أغاني جميعهم من كلمات وألحان تاكي أحد أعضاء الفريق، وأربع أغاني من توزيع ممدوح سعد، ومحمد الفارا بأغنيتين، وأغنيتن من توزيع تاكى وأغنيتن توزيع مشترك، وهندسة صوت جورج يعقوب، ويراهن تاكي عليه بقوة ليخرج الألبوم بشكل غير تقليدي وتكون عودة قوية حسبما قال لـ"الخليج 365".
من ناحية انتهى فريق "إم تى إم" مؤخراً من تسجيل أغنية "البطريق" على طريقة الفيديو كليب المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة وهى من كلمات وألحان تاكى وتوزيع ممدوح سعد.
يذكرأن آخر أعمال فريق MTM هى أغنية " كائن فضائي" مع فرقة مسار إجباري، والتى قدماها على طريقة الفيديو كليب ضمن ألبوم الفرقة السكندرية الجديدة "الألبوم"، ومن قبلها وأغنية "نفس الميعاد" مع المطربة سارة المنذر، وأغنية "خلاويص" مع أبو الليف، وأغنية "بص كويس" مع كريم محسن.
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