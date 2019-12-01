ابنته نجمة شهيرة و"حسونة" الدور الأبرز.. محطات في مشوار الفنان فاخر فاخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 1 ديسمبر 1962، رحل عن عالمنا النجم الكبير فاخر فاخر.

النجم الذي برع في تجسيد أدوار الشر، ترك بصمة واضحة رغم رحيله عن 50 عاما، فقد قدم للسينما باقة من الأعمال التي دخل بعضها في قائمة أفضل 100 فيلم مصري.

نشأته

ولد في إحدى قرى محافظة أسيوط عام 1912، وبسبب حبه للفن سافر القاهرة والتحق بالعمل مع الفنان أحمد علام على مسرح رمسيس.

بصمة واضحة

في مشواره الفني، عدد من الأعمال التي جعلته وجها ولا ينسى، كما انفرد بأداء مميز في أدوار الشر، جعل البعض يصنفه أنه من أفضل من جسدوا شخصية الشرير، وهذا ما نشاهده بالفعل في عدد من الأعمال منها "في الهوا سوا"، "رصيف نمرة خمسة"، وغيرها.

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"حسونة"

لعل أبرز الأدوار التي قدمها، هو دور "حسونة" ضمن أحداث فيلم "اليتيمتين"، وهو شاب يعاني من إعاقة في قدمه، يساعد فتاة اختطفتها والدته للعثور على شقيقتها، ويعد هذا الدور واحدا من أهم الأدوار التي قدمها الفنان الراحل، والتي ارتبطت في ذاكرة الجمهور، بسبب أدائه المميز لهذه الشخصية.

أب حنون

قالت ابنته الفنانة الكبيرة هالة فاخر، في أحد البرامج، إن والدها كان أبا حنونا، يحاول تعويض أسرته بسبب ابتعاده عنهم، وكان يوجه لهم النصائح بشكل غير مباشر، وكان شخصية طيبة للغاية.

أعمال هامة

من أبرز أعماله "رسالة من إمرأة مجهولة"، "الخطايا"، "شفيقة القبطية"، "اللص والكلاب"، "عنتر ابن شداد"، "جوز مراتي"، "الخرساء"، "الفتوة"، "حبي الوحيد"، وغيرها.

وفاته

رحل الفنان الكبير عن عالمنا عن عمر يناهز 50 عاما، وتحديدا يوم 1 ديسمبر 1962، بعد غصابته بأزمة قلبية، وكان آخر أعماله فيلم "المماليك"، مع الفنان عمر الشريف، وعرض العمل بعد رحيله.