الأربعاء.. عرض "يوم للستات" في مراكش بحضور صنّاعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يُعرض فيلم "يوم للستات" في ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش المغربية يوم الأربعاء 4 ديسمبر الساعة 9 مساءً، بحضور مخرجته كاملة أبو ذكري وبطلته ومنتجته الفنانة إلهام شاهين ومصممة الأزياء إيناس شاهين.

"يوم للستات" شارك في عشرات المهرجانات الدولية فاز بـ 7 جوائز، وعُرض في أكثر من 20 دولة حول العالم.

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شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث كان العرض الأول للفيلم بالعالم العربي، وحصلت عنه ناهد السباعي على جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان، كما فاز بجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي روتردام، وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان السليمانية الدولي للأفلام بالعراق، وجائزة أفضل موسيقى والجائزة الثالثة للإنتاج من المهرجان القومي للسينما المصرية، وجائزة أفضل فيلم طويل من مهرجان فيرونا للسينما الإفريقية.

وتدور قصة يوم للستات في حي شعبي بالقاهرة، حيث يخصص مركز الشباب يوماً خاصاً لنساء الحي في حمام السباحة. ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التي تغير نظرتهن لأنفسهن، وللحياة كلها.

فريق عمل يوم للستات يغلب عليه العنصر النسائي بما يواكب أحداث الفيلم، فهو من بطولة وإنتاج إلهام شاهين من خلال شركتها شاهين فيلم، إخراج كاملة أبو ذكري، تأليف هناء عطية، مديرة التصوير نانسي عبدالفتاح، ستايليست إيناس شاهين، وتشارك في بطولته نيللي كريم، ناهد السباعي، هالة صدقي، رجاء حسين وشيماء سيف، بالإضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوي، أحمد الفيشاوي، إياد نصار وأحمد داوود.