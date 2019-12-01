داليا مصطفى تنشر صورة نادرة من طفولتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة نادرة لها من الطفولة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت داليا على الصورة: "بقلب في صوري القديمة لاقيت الصورة دي ليا.. إيه رايكم؟". ويعرض للفنانة داليا مصطفى حاليا مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وفريدة سيف النصر، وأماني كمال، وسارة عادل، ودانا حمدان، وأحمد جمال سعيد، وعمر الشناوي، وندا عادل، ومنة جلال، من تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، من إنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.

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