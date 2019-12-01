حفلات زواج 2019: هنا الزاهد عروس العام وزواج ريهام حجاج وقصي خولي مفاجأة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - حفلات زفاف النجوم في العام 2019 شهدت أحداثا درامية تفوق خيال أغلب مؤلفي المسلسلات المثيرة، فأغلبها تقريبا أقيمت سرا وبعد إنكار متكرر من طرفيها تم الإعلان عنها مثلما فعلت النجمة ريهام حجاج والمطربة أنغام، والبعض الآخر لم يعرف حتى الأن موعد زواجه الحقيقي مثلما حدث مع النجم قصي الخولي الذي باغت الجميع بإنجاب طفل دون الإعلان عن زواجه أصلا، وتبقى النجمة هنا الزاهد عروس العام بلا منازع فهي صاحبة حفل الزفاف الأكثر صخبا، كما أن الدراما التي أحيطت بشهر العسل بعد مرضها المفاجي ووفاة والدها الروحي أضافت المزيد من الشعور بحق النجوم في إخفاء تفاصيل حياتهم الخاصة بعيدا عن عيون الحاسدين.

حفل الزواج الأكثر إثارة في العام 2019 كان من نصيب الفنانة الشابة هنا الزاهد والنجم أحمد فهمي وشارك فيه أغلب نجوم الفن وقام بإحياء الحفل النجم عمرو دياب وسط أجواء أسطورية، ولكن الإثارة الحقيقية بدأت فور انتهاء الحفل حيث أصيبت الفنانة هنا الزاهد بوعكة صحية خطيرة مع الساعات الأولى لشهر العسل وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة وتبين لاحقا معاناتها من حصوات في المرارة وتم نقلها سريعا إلى مصر، وبمجرد تعافيها والإعلان عن بدء شهر عسل جديد صدمت بإعلان وفاة زوج والدتها السابق ووالدها الروحي الذي تولى تربيتها الفنان طلعت زكريا.

نجم آراب أيدول محمد رشاد تجاوز أزمة الغاء حفل زفافه على الإعلامية مي حلمي في اللحظات الأخيرة بعد خلافات عائلية، وآمن أنه تعرض للحسد، ولهذا تكتم كثيرا موعد الحفل الجديد، وقام بإتمام زفافه على العروس وسط حضور عدد محدود من الأصدقاء المقربين.

العام 2019 شهد إعلان زواج عدد كبير من النجوم بعد تسريب أنباء زواجهم سرا، وكانت البداية مع النجمة ريهام حجاج التي أعلنت زواجها من طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، وبعدها تم إعلان زواج النجم السوري قصي خولي بعد تلقيه مباركات على وصول طفله الأول، وأعلنت المطربة أنغام زواجها على الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم أثناء تقديم حفلها الغنائي في الكويت بعد تسريب زوجة الأخير لنبأ الزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت نجمة "ذا فويس" نجاة الرجوي زواجها للمرة الثانية.

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الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني لا زالا على قائمة "الأزواج المحتملين" للعام الثالث على التوالي مع فارق مهم وهو نشر دياب لأول صورة رسمية له مع دينا عبر حساباته الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكيد أكثر من فنانة على حدوث الزواج رسميا وتعريف دينا رسميا في أكثر من مناسبة بزوجة عمرو دياب.

وشهد العام 2019 إعلان ارتباط عدد كبير من النجوم بالخطوبة ومنهم الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، وخطوبة تامر عاشور من دارين حلمي مرشحة مصر لمسابقة ملكة جمال الكون وتم الكشف عن فسخ الخطوبة لاحقا.

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