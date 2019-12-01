شاهد: وسط أنباء انفصالها.. أصالة تبكي على المسرح أثناء غناء ذاك الغبي

أثار بكاء الفنانة السورية أصالة نصري، أثناء إحياء حفلها الغنائي على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة البوليفارد، ضمن فعاليات حفلات موسم الرياض، الكثير من التساؤلات حول حقيقة طلاقها.

وقدمت أصالة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أروع أغانيها منها أبرزها «بنت أكابر، ما أسامح، كبير الشوق»، وغيرها من الأغاني، كما غنت “ذاك الغبي”، لكنها فقدت السيطرة على نفسها أثناء تقديم الأغنية، لتبكي على خشبة المسرح، وهو ما لفت أنظار جمهورها.

وتداول متابعيها مقطع الفيديو وهي تبكي، كما انهالت التعليقات التي ربطت حزنها بفكرة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، وذلك بعد انتشار العديد من الأخبار التي تتحدث عن هذا الانفصال، لكن لم يتم الإعلان رسمياً.

وعلق متابعو أصالة، على المقطع عبر”تويتر”، حيث قالت إحدى متابعيها تدعي شهد “تابعت مقطع لأصالة وهي تغني اُغنية “ذاك الغبي” وبنص الأداء بكت وكثير قالوا إنها ماقدرت تتحمل لأنها تذكرت خيانة زوجها، وبصراحة أهنئ أصالة ع القوة اللي خلتها تكمل الاُغنية”، وكتب آخر إن بكاء أًصالة أثناء غناء ”ذاك الغبي“ يعد غصة لايمكن شرحها“.

فيما كتبت أصالة عبر حسابها على ”تويتر“كلمات أغنية “ذاك الغبي” قائله ”ليه راجع من تبي عاشقك ذاك_الغبي، اللي كنت أنت عيونه كنت أول من يخونه، انتظر لي مات طيب صاحبي“.

وأشارت مصادر مقربة، إلى أن الخلافات متطورة بين أصالة وزوجها طارق العريان، ووجود قرار بين الثنائيّ لإنهاء العلاقة دون الإعلان عن ذلك، بحسب “إرم نيوز”.