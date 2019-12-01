شعبان عبدالرحيم يكشف سبب غنائه جالسًا على كرسي متحرك في موسم الرياض – فيديو

كشف الفنان المصري شعبان عبد الرحيم، عن سبب غنائه جالسًا على كرسي متحرك خلال حفله الذي أقيم ضمن حفلات موسم الرياض .
وأوضح شعبان خلال مداخليه هاتفية ببرنامج ”كل يوم“ المذاع علي قناة on e مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن السبب هو معاناته من كسر وتركيب مسامير بقدمه .قائلا: ”اتصلوا بيا قولتلهم رجلي مكسورة ومركب مسامير، فقالولي تعالى غني وهنجبلك كرسي تقعد عليه“.
وأضاف:”الناس محترمة جدا وجابولي كرسي، وتاني حاجة أنا بغني ببقي مش برجلي“.
وحول الأغنيات التي قدمها وتفاعل الجمهور قال شعبان : “غنيت بكره إسرائيل وهبطل السجاير وغنوها معايا”.
وكان الفنان المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم، أثار ردود فعل متباينة بشأن حقيقة مرضه التي تلزمه الكرسي المتحرك بعد ظهوره في حفلة غنائية في الرياض، جالسًا على كرسي متحرك.
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