نعومي واتس بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة للفنانة البريطانية نعومي واتس على السجادة الحمراء للمهرجان. للمهرجان. كتبت الصفحة الرسمية للمهرجان إن الجمهور المغربي كان على موعد لاستقبال وتحية "نعومي واتس" قبل Advertisements عرض فيلمها "king Kong". عرض فيلمها "king Kong". الجدير بالذكر إن الدورة الثامنة عشر من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بدأ أول أمس ومن المفترض إن تستمر فعالياته حتى يوم السابع من ديسمبر الجاري.

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