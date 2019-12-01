الليلة.. عرض "ظل الحكايات" على خشبة مسرح البالون

يقام في الساعة التاسعة مساءً عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد بالبالون، وتتراوح أسعار التذاكر بين 30 و35 جنيهًا.

يشار إلى أن العرض تدور أحداثه حول رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، ونجد أن هروبه

الدائم من أفعاله التي لا يرضى عنها، والتي تختبئ في عقله الباطن وتراها في زوايا اللاشعور، يؤدي إلى دخوله لعالم أحلام أخرى. فنحن أمام رحلة إنسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئية والموسيقى نبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية ونغوص مع الشخصيات إلى العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام وكذلك العالم الفانتازي وصولًا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.

يذكر أن "ظل الحكايات" بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني، وإخراج عادل بركات.