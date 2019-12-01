الليلة.. عرض ميمي ومامي على مسرح بيرم التونسي

يقام في السابعة مساءً عرض "ميمي ومامي" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين ١٥ ،٢٥ ،٥٠ جنيهًا.
يناقش العرض مواضيع عدة وقيمًا إنسانية مختلفة، أهمها خوف الآباءالشديد على الأبناء، وصفة العند الموجودة في الأطفال، وتحقيق المعادلة ما بين الحفاظ الشديد على الأبناء والحب أيضًا من أجل أطفال أسوياء، وذلك بالحكايات التي يحكيها سندباد من أعماق البحار.
عرض ميمي ومامي(سندباد) من بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، سمير سامر، إسلام صلاح، ديكور وملابس وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، نحت ماسكات أحمد بركات، تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد.
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