ناتالي إيمانويل بالقصر الرئاسي بالإمارات

نشرت الممثلة العالمية ناتالي إيمانويل صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تظهر ناتالي في الصورة أثناء وجودها في القصر الرئاسي بإمارة أبو ظبي لحضور حفل استقبال هناك.

علقت ناتالي إيمانويل معبرة عن سعادتها بدعوتها لحضور حفل استقبال منتدى المواطن العالمي " global citizen forum" حيث قالت " لقد كانت

ليلة رائعة مع أشخاص أذكياء وملهمين من جميع أنحاء العالم.

كما أوضحت أنها ليست المرة الأولى لها في الإمارات فلقد قامت بتصوير فيلم "Fast and furious 7 " هناك منذ حوالى 6 سنوات.

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أضافت ناتالي قائلة أنها شعرت بتأثر وكانت يجب عليها الذهاب للإمارات في

ذكري وفاة بطل سلسلة أفلام " Fast and Furious " بول ووكر، تذكرت ذكرياتها أثناء التصوير والأوقات الصعبة التي قضوها سويًا وشعورها بأن أسرة الفيلم مثل أسرتها الحقيقية.

الجدير بالذكر إن ناتالي إيمانويل زارت مصر منذ أيام قليلة وقامت بالذهاب للمتحف المصري والأهرامات بصحبة الفنان المصري محمد كريم، كذلك قامت بتقديم جائزة الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتى حازت عليها المنتجة والمخرجة ماريان خوري عن فيلمها " أحكيلي ".