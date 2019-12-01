شاهد.. ادوارد يحيي ذكري ميلاد والدته بهذه الكلمات

استرجع الفنان إدوارد ذكرياته مع والدته الراحلة إحياءً لذكري ميلادها، وعبر عن افتقاده الشديد لها، وذلك من خلال حسابه الرسمي علي موقع التدويمات العالمي "تويتر".
نشر ادوارد صورة قديمة جمعته بوالدته اثناء الإحتفال بعيد ميلادها، وعلق قائلًا: "النهارده
يذكر أنم أخر أعمال ادوارد هو مسلسل حواديت الشانزليزيه، الذي يُعرض حاليًا من بطولة إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، إدوارد، منه جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، إنعام سالوسة، حمدي الوزير، أماني كمال، عايده رياض، فريده سيف النصر، رباب ممتاز، جينا سليم، سارة عادل، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.
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