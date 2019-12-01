فن ومشاهير

شاهد.. ادوارد يحيي ذكري ميلاد والدته بهذه الكلمات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استرجع الفنان إدوارد ذكرياته مع والدته الراحلة إحياءً لذكري ميلادها، وعبر عن افتقاده الشديد لها، وذلك من خلال حسابه الرسمي علي موقع التدويمات العالمي "تويتر".
نشر ادوارد صورة قديمة جمعته بوالدته اثناء الإحتفال بعيد ميلادها، وعلق قائلًا: "النهارده

عيد ميلادك يا امي كنت بصحي اكلمك في التليفون اقولك كل سنه وانتي طيبه والبس وانزل اجيلك نتغدي سوا ونحتفل بيكي انا واخواتي وحشتيني الله يرحمك".
يذكر أنم أخر أعمال ادوارد هو مسلسل حواديت الشانزليزيه، الذي يُعرض حاليًا من بطولة إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، إدوارد، منه جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، إنعام سالوسة، حمدي الوزير،  أماني كمال، عايده رياض، فريده سيف النصر، رباب ممتاز، جينا سليم، سارة عادل، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ادوارد يحيي ذكري ميلاد والدته بهذه الكلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا