شاهد.. إنجي وجدان تنجح في التقاط صورة مع منى زكي وحلمي رغم المؤامرة

عبّرت الفنانة إنجي وجدان عن سعادتها بالتقاط صورة مع الفنانة منى زكي وأخرى مع زوجها أحمد حلمي، وذلك بعد محاولات كثيرة منها لإنجاح الأمر لكن من دون فائدة.
نشرت إنجي صورًا جمعتها ومنى وحلمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "أخيرًا فعلناها يا منى.. صور حلوة رغم إنني
وتابعت: "بحبك قوي بقى، وأخيرًا صورة أخرى مع أحمد حلمي.. بجد بحبكوا انتم الاثنين"، لترد عليها منى زكي قائلة: "أنا بحبك أكتر يا إنجي.. أيوه أخيرًا بقي".
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