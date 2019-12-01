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بالفيديو.. بعد ساعات من طرحها.. مكانك مبين تتجاوز الـ 61 ألف مشاهدة

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تجاوزت أغنية "مكانك مبين" للمطربة نوال الكويتية حاجز الـ 61 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها بساعات عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ويشار إلى أن "مكانك مبيّن" كلمات عبدالله، الحان  مشعل العروج،  توزيع

 جيهون جيلكتان،  وتريات  إسماعيل تونش بلاك مكس و ماستر  جاسم محمد.

وتقول كلمات الأغنية :

مكانك مبيّن  انا فاقدك رد لي

ياكل هالدنيا غيرك أنا من لي

مكانك مبيّن إيـي والله واحشني

مقدر أبات الليل  وإنت بعيد عنّي

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حبيبي  محتاجك محتاج لوصالك

هالكني غيابك الله لا يوريك

إملا علي كوني  شتّت لي شجوني

كحّل لي عيوني  طيّرني فرحه فيك

الله شـكـثـر فيني ولـه الله شـكـثـر فيني حنين

الله شـكـثـر  فاقد أنا حسّك و فاقد شوفتك 

وانت  بعيد عن عيني  ساكنّي  عايش فيني

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