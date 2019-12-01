تراند اليوم : سهرة فنية بملابس مغربية ..عشاء ملكي بصحبة يسرا وإلهام شاهين وهند صبري-صور

نشرت الفنانة يسرا مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت يسرا بالقفطان المغرب برفقة إلهام شاهين وهند صبرى، خلال حضورهن مهرجان مراكش بالمغرب، وعلقت قائله: “من العشاء الملكي خلال مهرجان مراكش السينمائي الدولي الثامن عشر”.انطلقت فعاليات مهرجان مراكش الدولى الرابع لتبادل الثقافات مساء أمس بمدينة مراكش فى نسخته الرابعة تحت شعار “المغرب بلد التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان”.

ويواصل المهرجان فعالياته لليوم الثانى وسط برنامج ثري بأنشطة ثقافية وعلمية وفنية متنوعة (مسابقات الأفلام القصيرة والطويلة والأفلام الوثائقية ومعارض الفنون التشكيلية وموسيقى ومسابقات ملكات الجمال وعروض الأزياء للقفطان المغربي التقليدي وسفراء النوايا الحسنة وندوات ومحاضرات علمية وأكايمية) ومش باحثون متخصصون ومهتمون بمجال الثقافات وحوار الأديان بمشاركة فعاليات المجتمع المدني وشخصيات وازنة من رجالات الفكر والثقافة والفن والإعلام والاقتصاد وشخصيات دبلوماسية من مسيحيين ومسلمين وجنسيات مختلفة، بالإضافة إلى ضيوف الشرف المدعوين من أنحاء العالم وتكريم عدد من الشخصيات الوطنية والدولية.