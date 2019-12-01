تراند اليوم : الأنسة فرح لأسماء أبو اليزيد يعرض يناير المقبل

انتهت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، من تصوير الجزء الأول من مسلسل “الأنسة فرح”، الذي تقدم من خلاله أولى بطولاتها الدرامية مع الفنانة رانيا يوسف حيث من المقرر أن يعرض أوائل شهر يناير.

وتواصل أبو اليزيد، حاليا تصوير الجزء الثاني من المسلسل مع باقي أبطال العمل جيلان علاء ومريم الخشت ومحمد الكيلاني وعارفة عبدالرسول وهبة مجدي، وهو من إخراج أحمد الجندي.

تدور أحداث المسلسل حول فرح الذي تعمل جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها، أما والدتها صغيرة في العمر لزواجها المبكر، وإنجابها فرح في أول حياتها الزوجية مما جعل فارق السن بينهما صغير.