تراند اليوم : ميار الببلاوي عن شائعة خلعها للحجاب : إتقو الله

نفت الفنانة ميار الببلاوي حقيقة ما تردد حول خلعها للحجاب، بسبب نشرها لعدد من الصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وهي ترتدي أيس كاب.

ونشرت ميار الببلاوي: “اتقو الله الصوره دى قديمة من الشتا اللي فات والله لوضعوا الشمس على يميني والقمر على يساري ما اخلع الحجاب اللهم ثبتني”.

وكتبت ميار الببلاوي أيضا: “ده ايس كاب مغطي شعرى كله الى باين ورا دا مش شعرى دا فرو طالع من الايس كاب ورقبتى كنت مغطياها بالكوفية”.

وأضافت: “أرجوكم بلاش جلد وتنبؤ أنا حجابى تاجى مش هاجى على أخر عمرى ادور على سوء الخاتمة.. اللهم ثبتنى واياكم.. اسالكم الدعاء”.

يذكر أن ميار الببلاوي اعتذرت التمثيل وأصبحت تقدم برامج تلفزيونية، ومن أشهر أعمالها الفنية مسلسل رد قلبي وبريق في السحاب.