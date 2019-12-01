تراند اليوم : بالفيديو .. هنيدي يكشف تفاصيل العملية الجراحية التي أجراها

قبل أيام كشف الفنان محمد هنيدي عن إجرائه عملية جراحية، دون توضيح أي تفاصيل عنها، مما تسبب في قلق جمهوره.

طمأن هنيدي الجمهور على صحته وكشف عن تفاصيل الجراحة التي قام بها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” الذي يعرض عبر قناة mbc مصر.

قال هنيدي إنه أجرى جراحة في الفك، إذ أخبره الأطباء أن هناك تأكلا في عظم الفك وعليه أن يزرع عظاما جديدة.

أضاف موضحا أن العملية استغرقت 5 ساعات، وأنه أخذ تخديرا كليا لأنه زرع عظما في الفكين العلوي والسفلي.

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وعبر هنيدي عن فخره وسعادته كونه أجرى العملية على يد أطباء مصريين في مستشفى في مصر، نافيا الأخبار التي انتشرت أنه سافر إلى الخارج وتحديدا ألمانيا لإجراء العملية، مشيرا إلى أن كل الأطباء كانوا على مستوى راق ومتميز.

يشار إلى أن المخرج شريف عرفة أعلن أن الفنان محمد هنيدي بطل أحدث أفلامه “النمس والأنس”.

وكانت آخر أعمال محمد هنيدي السينمائية فيلم “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد” الذي طرحه في عيد الفطر 2017 ‏وشارك فيه مع درة وباسم سمرة وبيومي فؤاد وإيمان السيد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج شريف ‏إسماعيل‎.‎