مغني الراب الأمريكي ايكون: الإسلام سبب نجاح مشاريعي

يعتزم مغني الراب الأمريكي الشهير من أصل إفريقي إيكون، بناء مدينة مستقبلية على مساحة 2000 فدان أرض بالقرب من داكار عاصمة السنغال.

وبحسب ما ذكره إيكون في كلمته التي ألقاها على هامش مشاركته في فعاليات مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، فإن المطرب الأمريكي لم يشعر بالسعادة في مجال الفن، رغم إنتاجه العديد من الألبومات التي حققت نجاحات كبيرة جدا، حيث أكد أن سعادته الحقيقية تكون بعيدا عن هذا المجال.

واعتبر إيكون عن إيمانه بالإسلام هو الدافع الأساسي وراء نجاح مشاريعه الأخيرة، مضيفاً "دائماَ تعلم إتقان حرفتك، في بعض الأحيان تحدث الأشياء عندما تتوقف عن التفكير بها، وعندما يريد الله أن يحدث ذلك، وأعتقد أن هذا الجانب يستبعده رواد الأعمال، وهو الجانب الروحي لهدفك أو لنجاحك".

ونجح إيكون في تأسيس وتطوير شركة "إيكون لإضاءة إفريقيا" وتوفير حلول الطاقة الشمسية في 18 دولة في إفريقيا.