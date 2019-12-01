الامير هاري وميغان ماركل يحتفلان بالذكرى الثانية لخطوبتهما

نشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة "ساسيكس" الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، على موقع "إنستغرام" لقطات مختلفة عن أكثر اللحظات والمحطات المؤثرة في حياة الزوجين الملكيين، احتفالًا بالذكرى الثانية لإعلان خبر خطوبتهما.

وشارك الأمير هاري وميغان، بنشر صورة أخرى تم التقاطها أثناء إعلان خبر خطوبتهما، إلى جانب لقطة مع طفلهما "آرتشي"، الذي وُلد في بداية شهر مايو من العام الجاري.

الجدير بالذكر أنه تم عقد قران دوق ودوقة ساسيكس الأمير هاري وميغان ماركل في كنيسة "سانت جورج" بقلعة "وندسور" في 19 مايو من العام 2018.

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