مادونا تلغي حفلاتها الغنائية لهذا السبب

قررت المغنية الشهيرة "مادونا" إلغاء 3 حفلات غنائية من جولتها الموسيقية "Madame X"، لشعورها بآلام وأوجاع شديدة للغاية.

وتقدمت نجمة البوب عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" باعتذار إلى من جمهورها، وقالت: "أرجوكم سامحوني على هذا التحول في الأحداث، استعراضاتي تعطي لي الكثير من السعادة، فإلغاؤها عقاب لي، إلا أن الألم الذي أشعر به شديد جداً، لدرجة أنني بحاجة للراحة وسماع نصيحة الأطباء كي أتعافى".

وتم إلغاء الحفلات الغنائية لمادونا نهائياً دون تأجيل، حيث سيتم إعادة سعر تذاكر الحفلات لأصحابها، بعدما كانت الحفلات مقررة في 30 نوفمبر الجاري، والأول والثاني من ديسمبر المقبل في بوسطن.

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