ظهور نادر للمطربة المعتزلة عزيزة جلال مع الفنانة أحلام.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقت الفنانة الإماراتية أحلام بالفنانة المغربية الكبيرة عزيزة جلال، خلال تشاركهما في إحياء إحدى الحفلات الخاصة.

الفنانة الإماراتية نشرت مقطع فيديو جمعها بعزبزة جلال، وعبرت عن حبها الشديد لها، وتغزلت بها وبصوتها، ووصفته بأنه “ذهب”.

أحلام قالت: “أنا شفت اليوم الأستاذة العزيزة عزيزة جلال وكنت مستمتعة وأنا مستمعة لصوتك وهي من الناس اللي أعشقهم ما زالت متألقة وجميلة وصوتها ذهب”.

وكانت الفنانة المغربية الكبيرة عزيزة جلال قد فاجأت الجميع مؤخرا بإعلان عودتها للغناء مجددا، وذلك بعد اعتزالها الفن لمدة 35 عاما.

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وعزيزة جلال ولدت عام 1958 بمدينة مكناس، تابعت تعليمها بمدارس مكناس، كما أنها درست المقامات الموسيقية وقواعد الصولفيج بنفس المدينة.

جاءت عزيزة جلال إلى القاهرة في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، وتلقفتها شركات الإنتاج الفني وتعاقدت معها في مجموعة من الألحان فكان الملحن محمد الموجي أول ملحن مصري يتعامل معها، فغنت له: إلا أول ماتقابلنا لشركة صوت الحب الذي كان يملكها أنذاك (عاطف منتصر) وبتخاصمني حبه لشركة عالم الفن.

وكانت أبرز أغانيها وأوسعها شهرة “مستنياك” و “حرمت الحب عليا” كانتا من تلحين الموسيقار بليغ حمدي , و منك واليك لحلمي بكر.

اعتزلت عزيزة جلال الفن في أوج عطائها بعد زواجها من رجل أعمال سعودي عام 1985 لتتفرغ للعيش معه في مدينة الطائف.